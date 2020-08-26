Son dakika haberi | 'Mrs Rusya 2020'nin kazanını 3 çocuklu Darya Ivanova
Son dakika haberlerine göre Rusya'da 3 çocuklu Darya Ivanova 'Mrs Rusya 2020' güzellik yarışmasının kazananı oldu.
26.08.2020 11:34 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:37
Rusya'da 3 çocuklu Darya Ivanova 'Mrs Rusya 2020' güzellik yarışmasının kazananı oldu.
Ülkenin başkenti Moskova'da düzenlenen 'Mrs Rusya 2020' güzellik yarışmasının kazananı Darya Ivanova'nın yarışmaya ülkenin Nijniy Novgorod bölgesinden katıldığı ifade edildi.
3 çocuk annesi Ivanova'nın ödülünü alırken, "Bu harika yarışmanın değerlerini tanıtmaya çalışacağım; annelik ve iyilik" ifadelerini kullandığı belirtildi.
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Kaynak: DHA