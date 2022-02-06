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Son dakika haberi! Motosikletin traktöre çarptığı feci kaza güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Motosikletin traktöre çarptığı feci kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde yola aniden çıkan traktöre çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde yola aniden çıkan traktöre çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ana yolda hızla ilerleyen Mehmet Uludağ yönetimindeki 27 AHP 130 plakalı motosiklet yola aniden çıkan traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Mehmet Uludağ olay yerinde hayatını kaybetti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP

Son dakika haberi! Motosikletin traktöre çarptığı feci kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haberi! Motosikletin traktöre çarptığı feci kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haberi! Motosikletin traktöre çarptığı feci kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haberi! Motosikletin traktöre çarptığı feci kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haberi! Motosikletin traktöre çarptığı feci kaza güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Mehmet Uludağ, Gaziantep, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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