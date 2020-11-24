Son dakika haberi! Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı bir kez daha terör listesine eklendi

Bir son dakika haberine göre Mısır mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatını (İhvan) ve 21 muhalif kişiyi 5 yıl süreyle "Terörist Oluşum Listesi"ne dahil etme kararı aldı.