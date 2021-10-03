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Son dakika haberi... Minibüste oturan arkadaşlara tüfekli saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Minibüste oturan arkadaşlara tüfekli saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika gündem haberine göre SAMSUN'da park halindeki minibüste otururken, kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Hakan Ateş (18) hayatını kaybetti, 2 arkadaşı yaralandı.

CANİK, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da park halindeki minibüste otururken, kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Hakan Ateş (18) hayatını kaybetti, 2 arkadaşı yaralandı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün gece saatlerinde Canik ilçesine bağlı Hacıismail Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki minibüste oturan 4 arkadaş, aracın yanına gelen kimliği belirsiz kişinin, pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Olayda saçmaların hedefi olan gruptaki 3 kişi yaralandı. Saldırgan kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, Hakan Ateş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayda yaraşanan Şükrü K. (19) ile Batuhan E.'nin (19) tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Polis, kaçan saldırganı tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Son Dakika Haberleri
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