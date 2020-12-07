Son dakika haberi: Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi: Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

07.12.2020 00:44 | Son Güncelleme: 07.12.2020 00:48
Son dakika haberi: Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre KONYA'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün dikkatsizliği sonucu önünde seyreden TIR'a arkadan çarpan minibüste bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün dikkatsizliği  sonucu önünde seyreden TIR'a arkadan çarpan minibüste bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. 

Kaza, saat 23.10 sıralarında Konya- Ankara karayolunun 170'inci kilometresinde meydana geldi. Niğde'den Ankara'ya balık almaya giden Erdem Akçakaya yönetimindeki 51 BD 456 plakalı minibüs, önünde giden Levent Albayrak yönetimindeki 06 BMD 05 plakalı pancar yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Erdem Akçakaya yaralandı, araçta yolcu konumunda bulunan İsmail Ünal ise olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Akçakaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazada yara almadan kurtulan TIR şoförü Levent Albayrak ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. 

   


Son dakika haberi: Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi: Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi: Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YILMAZ

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