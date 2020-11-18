Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak."
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Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak."

18.11.2020 19:33 | Son Güncelleme: 18.11.2020 19:36
Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Gelen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

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