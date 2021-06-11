Son dakika haber... ESKİŞEHİR - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Anadolu Masalları Eskişehir Masal Evi"nin açılışını yaptı
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Son dakika haber... ESKİŞEHİR - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Anadolu Masalları Eskişehir Masal Evi"nin açılışını yaptı

Son dakika haber... ESKİŞEHİR - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Anadolu Masalları Eskişehir Masal Evi'nin açılışını yaptı
Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm anne ve babaların masal anlatıcılığı sertifikasını alabilmesini, ebeveynlerin çocuklarının kulaklarına Anadolu masallarını üfleyebilmesini amaçladıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm anne ve babaların masal anlatıcılığı sertifikasını alabilmesini, ebeveynlerin çocuklarının kulaklarına Anadolu masallarını üfleyebilmesini amaçladıklarını bildirdi.

Selçuk, Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oluşturulan "Anadolu Masalları Eskişehir Masal Evi"nin açılışında yaptığı konuşmada, Türk kültüründe masalların önemini vurguladı. Masalın bir ufuk turu, çocukların hayallerini besleyebilecekleri bir ortam olduğunu dile getiren Selçuk, bundan dolayı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu ile Anadolu Masalları Projesi'ni başlattıklarını söyledi.

Eskişehir'deki gibi masal evlerinin yüzlercesini açmayı temenni eden Selçuk, "Biz masalı bu ülkenin, tarihinin kılcal damarlarından gelmiş olan sesleri, kokuları, sözleri taşıyıcı öğe olarak görüyoruz. Rahmetli babaannemin bir sözü vardı, 'Ot, kökü üstünde biter' derdi. Yani kendi kökümüzün üstünde yeşerebilmemiz için masallara ihtiyacımız var." dedi.

Yaklaşık 300 bin öğretmene sertifika verildi

Selçuk, proje kapsamında 300 bine yakın öğretmenin sertifikalandırıldığını anlattı. Öğretmenlerin branşlarının farklılığının masal dilinde önemsiz olduğunu ifade eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Sınıflarında branşları ne olursa olsun, derslerini masal tadında anlatmaya yol almış oluyorlar. Onlar, masallarla Türk kültürünün taşıyıcı noktasında hizmetçisi oluyorlar. Bütün bunlar bizim için sevinç dolu kelimeler. Asıl amacımız, tüm anne ve babaların bu sertifikayı alabilmesi, tüm ebeveynlerin, çocuklarının kulaklarına Anadolu masallarını üfleyebilmesi. Birlikteliği yeşertmeleri, beraberliği bu toplumun tarihiyle, geleceğiyle, şimdisiyle ortaya koyabilmeleri çok önemli. Yine babaannemin bir sözünü söylemek istiyorum. Derdi ki 'Dudak bir denildiğinde bir olur, yad olur.' Dolayısıyla 'bir' demeye ihtiyacımız var. Masal tam da bunun güzel bir vasıtası. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Eskişehir Masal Evi'nin açılışını yapan Selçuk ve beraberindekiler, öğrencilerin hazırladığı gösterileri izledi.

Son dakika haber... ESKİŞEHİR - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Anadolu Masalları Eskişehir Masal Evi'nin açılışını yaptı
Son dakika haber... ESKİŞEHİR - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Anadolu Masalları Eskişehir Masal Evi'nin açılışını yaptı
Son dakika haber... ESKİŞEHİR - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Anadolu Masalları Eskişehir Masal Evi'nin açılışını yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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Son dakika haber... ESKİŞEHİR - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Anadolu Masalları Eskişehir Masal Evi"nin açılışını yaptı - Haberler
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