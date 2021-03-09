Son dakika haberi... Milas'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Milas'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

09.03.2021 00:08 | Son Güncelleme: 09.03.2021 00:12
Son dakika haberi... Milas'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika haber: MUĞLA'nın Milas ilçesinde, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirildi.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edilği adliyede tutuklandı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda bir adreste uyuşturcu madde ticareti yapıldığını saptayan polis, operasyon için harekete geçti. Adrese yapılan baskında, 1 kilo 620 gram çeşitli katkı maddeleriyle çoğaltılmış metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili İ.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

 


Son dakika haberi... Milas'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Hulusi Akar Pervin Buldan Mustafa Şentop
Magazin Mehmet Usta Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Can Bartu Ersun Yanal Ali Şansalan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Milas'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 00:12:41. #1.14#
title