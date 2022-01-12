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Son dakika haberi | Milas'ta şehit ailesini yalnız bırakmadılar

Son dakika haberi | Milas'ta şehit ailesini yalnız bırakmadılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberi: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milas İlçe Teşkilatı Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikalarından (KAÇEP) sorumlu komisyon üyeleri şehit ailesini ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milas İlçe Teşkilatı Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikalarından (KAÇEP) sorumlu komisyon üyeleri şehit ailesini ziyaret etti.

KAÇEP komisyon üyeleri, Tokat'ta helikopter kazası sonucunda 10 Haziran 2010 tarihinde şehit olan Jandarma Pilot Yarbay Levent Tabak'ın annesi Ayşe Tabak ve babası Mustafa Tabak'ı ziyaret ederek tekrardan başsağlığı dileyip, her daim yanlarında olduklarını belirtti. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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