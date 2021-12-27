METRODAKİ BIÇAKLI SALDIRGANIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ - Haberler
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METRODAKİ BIÇAKLI SALDIRGANIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tavşantepe metrosunda Senanur Damgacı'ya bıçak çekip tehdit ve hakaret eden şüpheli Emrah Y. hakkında yapılan aylık tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

KADIKÖY-Tavşantepe metrosunda Senanur Damgacı'ya bıçak çekip tehdit ve hakaret eden şüpheli Emrah Y. hakkında yapılan aylık tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüphelinin eylemlerine ilişkin soruşturma devam ederken savcılık, şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebiyle soruşturma dosyasını nöbetçi hakimliğe gönderdi.

Şüpheli Emrah Y.'nin hakimlikteki savunmasında 'Yaptığım olaydan pişmanım. Olay karşı tarafın kışkırtmasıyla bu hale gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

Hakimlik de şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

METRODAKİ BIÇAKLI SALDIRGANIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

METRODAKİ BIÇAKLI SALDIRGANIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

METRODAKİ BIÇAKLI SALDIRGANIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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