Son dakika: Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ile İBB Zabıta ekipleri, metrobüs duraklarında dilencilik yapanlara yönelik dün ortak operasyon düzenledi. 23 Zabıta görevlisi ile çok sayıda polis ekibinin katıldığı operasyonda, dilencilik yaptığı belirlenen kişiler ve dilendirilen çocuklar yakalanarak metrobüse bindirildi. Polis ekipleri tarafından kişilerin üzerinden çıkan paralara el konuldu. Dilendirilen çocuklar Çocuk Şube Müdürlüğü'nde koruma altına alınırken, dilendiği tespit edilen kişilere Kabahatler Kanunu gereğince 204 lira para cezası kesildi. Metrobüsün Çağlayan ve Mecidiyeköy duraklarında dilendirildiği tespit edilen 4 çocuk ekipler tarafından yakalandı. Yaşı küçük çocuklar ekiplere direnirken, ağladılar.

"DİLENCİLİK YAPMIYORUZ"

ÇOCUĞUNU DİLENDİRİRKEN YAKALANDI

"5 LİRAM EKSİKTİ, İNSANLARDAN RİCADA BULUNUYORDUM"

"KİMSEYE ZORLA BİR ŞEY SATMIYORUM"

Bedensel engelli bir başka kişi de, "Kardeşim de engelli. Babam emekli. Evim kira. Ben başka ne yapayım? Ben dilenmiyorum ki. Ben peçeteyi uzatıyorum. Alandan da Allah razı olsun, almayandan da. Kimseye zorla bir şey satmıyorum" ifadelerini kullandı. Pamuk şeker satarak bir yandan da dilencilik yaptığı belirlenen başka bir çocuk, ekipler tarafından alındı. Pamuk şekerler de metrobüste bulunan diğer çocuklara ve yakalanan kişilere dağıtıldı.