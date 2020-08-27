Kırmızı ışık ihlali felaketi getirdi! Motosikletin havaya savrulduğu anlar kamerada
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Kırmızı ışık ihlali felaketi getirdi! Motosikletin havaya savrulduğu anlar kamerada

Muğla'da kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen motosikletle otomobilin çarpışma anı kameralarca anbean kaydedildi.

27.08.2020 07:57 | Son Güncelleme: 27.08.2020 08:35

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen motosikletle otomobilin çarpışma anı MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.

METRELERCE SAVRULDULAR

Mehmet Ç'nin kullandığı plakasız motosiklet, İnönü Caddesi Saklıkent Kavşağı'nda, Görkem K. yönetimindeki 48 HB 898 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosikletteki Cahit Uludağ yaralandı. Kazayı görenlerin Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Uludağ'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

MOBESE kamerasına yansıyan görüntülerde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen motosikletin kavşakta otomobille çarpıştığı, çarpışmanın etkisiyle motosikletteki iki kişinin motosikletten fırladığı görülüyor. Kazanın ardından düşen bir kişi kalkarak yol kenarına koşuyor.

Kırmızı ışık ihlali felaketi getirdi! Motosikletin havaya savrulduğu anlar kamerada

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
KENAN KOMUTAN: iyi olmuş. hatta az bile olmuş. arabaya verdiği zararı kim ödeyecek.
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