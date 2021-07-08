Son dakika haberi | Mersin'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
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Son dakika haberi | Mersin'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Son dakika haberi | Mersin'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Narlıkuyu Mahallesi'nde Mersin-Antalya D-400 karayolunun Mersin istikametinde meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 33 AYY 07 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Ardından da takla attı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü A.Y. ile beraberindeki yaralı 3 kişi ambulanslarla Erdemli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Son dakika haberi | Mersin'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
Son dakika haberi | Mersin'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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