Son dakika haberi... Mersin'de cezaevinde "isyan ve yangın" tatbikatı yapıldı
AA / Derviş Çömez - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Mersin'in Erdemli ilçesindeki K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, "isyan ve yangın" tatbikatı gerçekleştirildi.
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesindeki K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, "isyan ve yangın" tatbikatı gerçekleştirildi.
Senaryo gereği "isyan çıktığı" alarmı verilen cezaevine, jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de yaralanan 2 cezaevi personeli ile dumandan etkilenen 2 hükümlüyü ambulanslara taşıdı.
Başarıyla tamamlanan tatbikat, Erdemli Cumhuriyet Savcısı İsmail Yılmaz ile Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Aziz Demirkan gözetiminde yapıldı. ?????????????
AA / Derviş Çömez - Son Dakika Haberleri