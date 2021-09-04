Son dakika haberi | Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Mersin'in Anamur ilçesinde, aydınlatma direğinin beton bloğuna çarpan otomobildeki aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde, aydınlatma direğinin beton bloğuna çarpan otomobildeki aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yusuf Çağlar (52) idaresindeki 01 AU 226 plakalı otomobil, Demirören Mahallesi'nde kontrolden çıkarak aydınlatma direğinin beton bloğuna çarptı.

Kazada, sürücü Yusuf Çağlar ile Mehmet Çağlar (37) hayatını kaybetti, Asiye (49), Zübeyde Gizem (21) ve Asel Emine Çağlar (2) yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

Çoban uyurken saldırıya geçtiler! Gece baskını yapan kurtlar, 30 koyunu öldürdü
Çoban uyurken saldırıya geçtiler! Gece baskını yapan kurtlar, 30 koyunu öldürdü
Son dakika haberi | Mersin'de iki ayrı silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Mersin'de iki ayrı silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Mansur Yavaş Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Haluk Levent Deniz Akkaya Derya Baykal Defne Samyeli
Spor Ali Koç Ali Öztürk Umut Meraş Alper Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi | Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 19:59:18. #1.15#

title