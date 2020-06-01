Son dakika haberi: Menfezde sıkışan yaralı tilki tedavi altına alındı Gelen son dakika haberine göre Kırıkhan Kurtlusoğuksu Mahalle kırsalında yoldan geçen sürücüler tarafından kuyuya düştüğü fark edilen tilki Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından düştüğü kuyudan çıkarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından MKÜ Yaban Hayatı Kurtarma ve...

Kırıkhan Kurtlusoğuksu Mahalle kırsalında yoldan geçen sürücüler tarafından kuyuya düştüğü fark edilen tilki Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından düştüğü kuyudan çıkarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından MKÜ Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı. Tilkinin kuyuya düştüğünü görerek DKMP Müdürlüğü ekiplerine haber veren Ömer Zambak, "Tilkinin kuyuya düştüğünü görünce biraz panikledim, daha sonra veteriner bir arkadaşımın tavsiyesiyle Doğa Koruma ekiplerine haber verdim Onlarda itfaiye ekipleriyle birlikte gelerek tilkiyi kurtardılar." dedi. Yaralı tilki tedavisinin ardından tekrar doğal ortamına salınacak. Kaynak: AA