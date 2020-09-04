Maskesiz yolcudan tehlikeli, bir o kadar da güldüren eylem kamerada
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Maskesiz yolcudan tehlikeli, bir o kadar da güldüren eylem kamerada

Antalya'da maskesi olmadığı için toplu taşıma aracına alınmayan kişi, gövdesini ortaya koyarak tepki gösterdi. Seyir halindeki otobüsün önüne geçen kişi, kısa bir süre da olsa sileceklere tutunarak otobüsle birlikte hareket etti. Araç hızlanınca sileceği kırarak yol kenarına kaçtan kişi hem yürekleri ağza getirdi hem de görenleri güldürdü.

04.09.2020 13:31 | Son Güncelleme: 04.09.2020 15:04

Antalya'da halk otobüsüne maskesiz binmeye çalışan bir yolcu, ilginç bir eyleme imza attı. Şoför tarafından içeriye alınmayan yolcu, seyir halindeki otobüsün önüne geçti, sileceklerini tutarak araçla birlikte ilerledi.

Maskesiz yolcudan tehlikeli, bir o kadar da güldüren eylem kamerada

ŞOFÖRE KIZIP GÖVDESİNİ ORTAYA KOYDU

Olay, bugün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, halk otobüsüne maskesiz binmeye çalışan bir yolcu ile şoför arasında sözlü tartışma yaşandı. Şoför, yolcuyu otobüse almazken, yolcu da bu duruma tepki göstererek ilginç bir eyleme imza attı. Seyir haline geçen otobüsün önüne geçen yolcu, sırtını araca yasladı, sileceklerden tutup araçla birlikte hareket etmeye başladı. Otobüsün hızlanmasının ardından korkan yolcu, sileceği kırarak aracın önünden çekildi.

Tüm bu anlar çevredeki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri güldürdü.

Maskesiz yolcudan tehlikeli, bir o kadar da güldüren eylem kamerada
Maskesiz yolcudan tehlikeli, bir o kadar da güldüren eylem kamerada

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
PSİKO: Antalya davarı
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