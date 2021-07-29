Son dakika haberleri! Marmaris'teki yangında bir kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Marmaris'teki yangında bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Marmaris'teki yangında bir kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan bir kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan bir kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris'te öğlen saatlerinde çıkan ve bir anda büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olmaya çalışan Şahin Akdemir'in (25) dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Akdemir'in cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Güldemet Kızıl - Bekir Tosun/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tüyler ürperten anlar! Marmaris'te hava kararınca, felaket daha da korkunç bir hal aldı
Tüyler ürperten anlar! Marmaris'te hava kararınca, felaket daha da korkunç bir hal aldı
Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak
Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak
Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor
Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Çağatay Akman
Spor Diego Ali Koç Metin Oktay Rıza Çalımbay Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Marmaris'teki yangında bir kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 22:32:08. #1.14#

title