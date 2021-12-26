Son dakika haberi | Manş Denizi'nde ölen 16 Iraklı göçmenin cenazesi Erbil'e getirildi
AA / Muhammet Jalal - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Görüntü Dökümü: Cenaze yakınlarının üzüntü yaşaması Hayatını kaybeden göçmenlerden bir anne ve üç çocuğunun cenaze namazı Cenazelerin defnedilmesi Mezarlıktan görüntüler Hayatını kaybeden anne ve çocuklarının fotoğrafı Derbendihan kaymakamı Süleyman Muhammad ile röportaj SÜLEYMANİYE -...
Görüntü Dökümü:
Cenaze yakınlarının üzüntü yaşaması
Hayatını kaybeden göçmenlerden bir anne ve üç çocuğunun cenaze namazı
Cenazelerin defnedilmesi
Mezarlıktan görüntüler
Hayatını kaybeden anne ve çocuklarının fotoğrafı
Derbendihan kaymakamı Süleyman Muhammad ile röportaj SÜLEYMANİYE - Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu yaşamını yitiren 16 Iraklı göçmenin cenazesi Erbil'e ulaştı. Hayatını kaybeden göçmenlerden bir anne ve üç çocuğu, kılınan cenaze namazının ardından Süleymaniye kentine bağlı Derbendihan ilçesinde toprağa verildi.