Son dakika haberi | Manş Denizi'nde ölen 16 Iraklı göçmenin cenazesi Erbil'e getirildi

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Cenaze yakınlarının üzüntü yaşaması

Hayatını kaybeden göçmenlerden bir anne ve üç çocuğunun cenaze namazı

Cenazelerin defnedilmesi

Mezarlıktan görüntüler

Hayatını kaybeden anne ve çocuklarının fotoğrafı

Derbendihan kaymakamı Süleyman Muhammad ile röportaj SÜLEYMANİYE - Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu yaşamını yitiren 16 Iraklı göçmenin cenazesi Erbil'e ulaştı. Hayatını kaybeden göçmenlerden bir anne ve üç çocuğu, kılınan cenaze namazının ardından Süleymaniye kentine bağlı Derbendihan ilçesinde toprağa verildi.