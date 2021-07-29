Son dakika haberi | Manisa Valiliği: Turgutlu'da yakalanan 2 PKK/PYD'li teröristin mevcut orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi dair bilgi ve bulgu söz...

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa Valiliği: Turgutlu'da yakalanan 2 PKK/PYD'li teröristin mevcut orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi dair bilgi ve bulgu söz konusu değil.