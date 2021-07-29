Son dakika haberi | Manisa Valiliği: Turgutlu'da yakalanan 2 PKK/PYD'li teröristin mevcut orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi dair bilgi ve bulgu söz...
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Son dakika haberi | Manisa Valiliği: Turgutlu'da yakalanan 2 PKK/PYD'li teröristin mevcut orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi dair bilgi ve bulgu söz...

Son dakika haberi | Manisa Valiliği: Turgutlu'da yakalanan 2 PKK/PYD'li teröristin mevcut orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi dair bilgi ve bulgu söz...
Anadolu Ajansı / Etem Geylan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa Valiliği: Turgutlu'da yakalanan 2 PKK/PYD'li teröristin mevcut orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi dair bilgi ve bulgu söz konusu değil.

Manisa Valiliği: Turgutlu'da yakalanan 2 PKK/PYD'li teröristin mevcut orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi dair bilgi ve bulgu söz konusu değil.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Etem Geylan

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Son dakika haberi | Manisa Valiliği: Turgutlu'da yakalanan 2 PKK/PYD'li teröristin mevcut orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi dair bilgi ve bulgu söz... - Haberler
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