Son dakika haberi | Manisa Valiliği: Turgutlu'da yakalanan 2 PKK/PYD'li teröristin mevcut orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi dair bilgi ve bulgu söz...
Gelen son dakika haberlerine göre Manisa Valiliği: Turgutlu'da yakalanan 2 PKK/PYD'li teröristin mevcut orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi dair bilgi ve bulgu söz konusu değil.
Manisa Valiliği: Turgutlu'da yakalanan 2 PKK/PYD'li teröristin mevcut orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi dair bilgi ve bulgu söz konusu değil.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Etem Geylan