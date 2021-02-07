Trafik kazası, 1 yaralı
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Trafik kazası, 1 yaralı

07.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:55

Manisa'nı Kula ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Manisa'nı Kula ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Sandal Mahallesi Sandal Divlit Yanardağı mevkisinde Hasan Güler (37) yönetimindeki 35 AH 2320 plakalı otomobil, toprak yolda taşa çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaralı Hasan Güler'i otomobil içerisinden çıkartarak acil sağlık ekibine teslim etti.

Kula Devlet Hastanesine yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen Güler'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Trafik kazası, 1 yaralı
Trafik kazası, 1 yaralı
Trafik kazası, 1 yaralı
Trafik kazası, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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