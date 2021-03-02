Son dakika haberi... Manisa'da telefon bataryasının yanma anı kameraya yansıdı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir teknik serviste tamir edilen cep telefonu bataryasının duman çıkararak yandığı anları, iş yeri güvenlik kamerası kaydedildi.

Ayn-ı Ali Mahallesi Kenzi Caddesinde bulunan Mehdi Gözcü'ye ait teknik serviste bir müşteriye ait cep telefonu bataryası, tamir edildiği sırada dumanlar çıkarmaya başladı. Telefon, masa ve zemin parkelerinde küçük çaplı hasar oluştururken olayda yaralanan olmadı.

Güvenlik kamerasının kaydettiği olayla ilgili açıklama yapan iş yeri sahibi Mehdi Gözcü, müşterisinin getirdiği cep telefonunu eline aldığı anda bataryasının şişmiş olduğunu belirterek, "Müşterimiz bir kaç aydır cep telefonunun sorunlu olduğu söyleyerek bize getirdi. Cep telefonunun bataryasını sökmek için aldığımdan şişmiş olduğunu gördüm. Bataryayı söktüğüm esnada alev aldı. Az da olsa elim yandı ve o telaşla bataryayı yere attım. Bu sırada parkelerimizde de yanık oluştu. Aşırı derece duman çıkmaya başladı. Dükkanımın içerisi duman oldu. Daha sonra bataryayı ayağımla iterek dışarıya çıkardım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır