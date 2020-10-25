Son dakika haberi! Manisa'da, kaçak kazı yapan 4 şüpheliye suçüstü
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Son dakika haberi! Manisa'da, kaçak kazı yapan 4 şüpheliye suçüstü

25.10.2020 21:15 | Son Güncelleme: 25.10.2020 21:19
Son dakika haberi! Manisa'da, kaçak kazı yapan 4 şüpheliye suçüstü

Bir son dakika haberine göre MANİSA'nın Selendi ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakaladı.

MANİSA'nın Selendi ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan birçok ekipmana da el konuldu.

Selendi ilçesi Çıkrıkçı Mahallesi Bayraktepe mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma ekipleri, bölgeye yaptığı baskında D.K. (44), E.S. (45), H.A. (59) ve B.K. (43) isimli şüphelileri suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede, 1 profil demir, 1 makara, 1 ip merdiven, 1 baret, 2 dağcı emniyet kemeri, 1 şarj edilebilen led ışıklı ışıldak, 1 halat, 1 ip ve 2 eldivene el konulurken 4 şüpheli gözaltına alındı.Selendi İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Son dakika haberi! Manisa'da, kaçak kazı yapan 4 şüpheliye suçüstü
Son dakika haberi! Manisa'da, kaçak kazı yapan 4 şüpheliye suçüstü
Son dakika haberi! Manisa'da, kaçak kazı yapan 4 şüpheliye suçüstü
Son dakika haberi! Manisa'da, kaçak kazı yapan 4 şüpheliye suçüstü
Son dakika haberi! Manisa'da, kaçak kazı yapan 4 şüpheliye suçüstü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur ÇAKMAK

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