Son dakika haberi: Manisa'da iş yerinin önünde silahla vurulan genç hastaneye kaldırıldı
12.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:10
Son dakika haber... Manisa'nın Soma ilçesinde bir kişi, iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı.
Manisa'nın Soma ilçesinde bir kişi, iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı.
Hürriyet Bulvarı Yunus Emre Sokak'ta babasına ait iş yerinin önünde duran T.K, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen K.Y. (19) ile karşılaştı.
Aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu K.Y, yanındaki tabanca ile T.K'ya 3 el ateş etti.
Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer