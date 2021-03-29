Son dakika haberi... Manisa'da hakkında hapis cezası kararı bulunan kişi, yakalanarak cezaevine gönderildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Manisa'da hakkında hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, yakalanarak tutuklandı.
Manisa'da hakkında hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, yakalanarak tutuklandı.
Jandarma ekipleri, bir süredir takip edilen İ.G'yi (22) bir alışveriş merkezi yakınlarında yakaladı.
Çeşitli hırsızlık suçlarından 19 yıl 103 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram