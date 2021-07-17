Son dakika haberi! Malkara'daki orman yangınında sabotaj şüphesi
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Son dakika haberi! Malkara'daki orman yangınında sabotaj şüphesi

Son dakika haberi! Malkara'daki orman yangınında sabotaj şüphesi
Demirören Haber Ajansı / Murat Yayın - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda 4 farklı noktada yangın çıktı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda 4 farklı noktada yangın çıktı. Yangın söndürülürken, sabotaj ihtimali üzerinde durularak, çevredeki güvenlik kameraları incelenmeye alındı.

Yangın, bugün öğleden sonra Malkara'nın kırsal Yenidibek Mahallesi piknik alanı mevkisinde çıktı. 4 farklı noktadan aynı anda başladığı belirtilen yangınlarda, ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri orman itfaiyesine haber verdi. Olay yerine çok sayıda arazöz ile orman işçileri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangınla ilgili yangın söndürme çalışmalarına Orman İşletme şefliklerine ait 4 arazöz ve yaklaşık 20 personel ile 1 iş makinesi katıldı. Ayrıca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları ve Malkara Belediyesi'ne ait su tankerleri ile karadan sürdürülen çalşmalara 1 yangın söndürme helikopteri ile de havadan destek sağlandı. 

YANGINDA SABOTAJ ŞÜPHESİYaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları sürdürülüyor. 5 dönümlük ormanlık alanda çok sayıda ağacın zarar gördüğü yangınla ilgili jandarma ekipleri, soruşturma başlattı. Yangının aynı anda 4 farklı noktada çıktığı belirtilirken, jandarma ekipleri sabotaj ihtimalini gözönünde bulundurarak, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

 


Son dakika haberi! Malkara'daki orman yangınında sabotaj şüphesi
Son dakika haberi! Malkara'daki orman yangınında sabotaj şüphesi
Son dakika haberi! Malkara'daki orman yangınında sabotaj şüphesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Yayın

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