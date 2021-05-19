Son dakika haberi: Malezya'da güvenlik güçleri ile terör örgütü Ebu Seyyaf arasında çıkan çatışmada 5 örgüt üyesi öldürüldü

Son dakika haberler: KUALA Malezya'nın Borneo Adası'nda bulunan Sabah eyaletinde, DEAŞ bağlantılı terör örgütü Ebu Seyyaf ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 örgüt üyesi öldürüldü.

KUALA Malezya'nın Borneo Adası'nda bulunan Sabah eyaletinde, DEAŞ bağlantılı terör örgütü Ebu Seyyaf ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 örgüt üyesi öldürüldü.

Sabah Emniyet Müdürü Hazani Ghazali, basın açıklamasında, dün eyalete bağlı Beaufort şehrinde Ebu Seyyaf üyesi silahlı kişilerin polise saldırdığını bildirdi.

Polisin saldırılara karşılık verdiğini belirten Hazani, "5 örgüt üyesi başarılı şekilde etkisiz hale getirildi." dedi.

Hazani, olayın ardından eyalet genelinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığını kaydetti.

Malezya ile Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet olayları ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız