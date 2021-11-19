Son dakika haberi! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberi! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Malatya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları ve kullandıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

AKÇADAĞ, MALATYA (AA) - Malatya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları ve kullandıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

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