Son dakika haber... Traktörün şaft miline kapılan kişi öldü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde traktörün şaft miline kapılan kişi hayatını kaybetti.

Topsögüt Mahallesi Sağlık Caddesi'ndeki bir bahçede kayısı ağaçlarını ilaçlayan Nevzat Alışık, henüz bilinmeyen bir nedenle ilaçlama yapılan traktörün şaft miline kapıldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, Nevzat Alışık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Alışık'ın cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.