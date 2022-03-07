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Son dakika haber... Traktörün şaft miline kapılan kişi öldü

AA - Güncel
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Son dakika haber: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde traktörün şaft miline kapılan kişi hayatını kaybetti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde traktörün şaft miline kapılan kişi hayatını kaybetti.

Topsögüt Mahallesi Sağlık Caddesi'ndeki bir bahçede kayısı ağaçlarını ilaçlayan Nevzat Alışık, henüz bilinmeyen bir nedenle ilaçlama yapılan traktörün şaft miline kapıldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, Nevzat Alışık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Alışık'ın cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Son dakika haber... Traktörün şaft miline kapılan kişi öldü

Son dakika haber... Traktörün şaft miline kapılan kişi öldü

Son dakika haber... Traktörün şaft miline kapılan kişi öldü

Son dakika haber... Traktörün şaft miline kapılan kişi öldü

AA - Güncel

Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Haberler

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