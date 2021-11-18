Son dakika haberi... Traktörden düşen genç öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Traktörden düşen genç öldü

AA / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde traktörden düşen genç hayatını kaybetti.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde traktörden düşen genç hayatını kaybetti.

Doğanşehir ilçesi Yeni Mahalle Turgut Özal Caddesi'nde, amcası Gökhan A'nın (45) kullandığı 44 HT 689 plakalı traktör ile arkasında takılı ilaçlama tankeri arasında yolculuk eden Erkut A. (22) dengesini kaybederek düştü.

Traktör tekerinin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanan Erkut A, kaldırıldığı Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Erkut A'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

Polis ekipleri, traktör sürücüsü amca Gökhan A'yı gözaltına aldı.

Son dakika haberi... Traktörden düşen genç öldü

Son dakika haberi... Traktörden düşen genç öldü

Son dakika haberi... Traktörden düşen genç öldü

AA / Kadir Aydın - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title