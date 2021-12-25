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Kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbarat çalışması sonucunda Elazığ- Malatya kara yolu uygulama noktasında bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 5 tabanca ve 42 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

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