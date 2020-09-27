Ehliyetsiz sürücü iki araca çarptı, kazayı bir başkası üstelenmeye çalışsa da güvenlik kameraları olayı aydınlattı
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Ehliyetsiz sürücü iki araca çarptı, kazayı bir başkası üstelenmeye çalışsa da güvenlik kameraları olayı aydınlattı

27.09.2020 11:39 | Son Güncelleme: 27.09.2020 11:56
Ehliyetsiz sürücü iki araca çarptı, kazayı bir başkası üstelenmeye çalışsa da güvenlik kameraları olayı aydınlattı

Arnavutköy'de 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yol kenarında bulunan iki araca çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından olay yerine gelen ehliyetsiz sürücünün yakını, kazayı üstlenmeye çalışsa da, güvenlik kameraları kazanın ehliyetsiz sürücü tarafından yapıldığını ortaya çıkardı.

Arnavutköy'de ehliyetsiz sürücünün yönetimindeki lüks cip, yol kenarında park halindeki iki araca çarparak devrildi. Kaza yerine gelen bir kişi, 17 yaşındaki sürücünün yerine direksiyonda kendisinin bulunduğunu öne sürerken, polisi inandıramadı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ehliyetsiz sürücü iki araca çarptı, kazayı bir başkası üstelenmeye çalışsa da güvenlik kameraları olayı aydınlattı

Kaza dün akşam saatlerinde Arnavutköy'deki Hadımköy Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. E.Ç. yönetimindeki cip, yolun kenarında park eden bir otomobil ile bir kamyonete hızla çarparak devrildi. Edinilen bilgilere göre kazada 17 yaşındaki E.Ç., hafif yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kısa süre sonra kaza yerine gelen Emrah A., kazayı kendisinin yaptığını bir anda direksiyon kontrolünü yitirdiğini, kazayı yaptıktan sonrada korkup kaçtığını öne sürdü.

Ehliyetsiz sürücü iki araca çarptı, kazayı bir başkası üstelenmeye çalışsa da güvenlik kameraları olayı aydınlattı

KAZAYI YAPAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ ÇIKTI

Ancak, kaza bölgesine sevk edilen polisler bu kişinin ısrarına rağmen kazayı onun yapmadığını belirleyerek, bir oto yıkamacıda çalıştığı öne sürülen ehliyetsiz sürücü hakkında işlem başlattı. Kaza anı bölgedeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil ve kamyonetin kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili olarak ehliyetsiz sürücüye cezai işlem uygulandı.

Ehliyetsiz sürücü iki araca çarptı, kazayı bir başkası üstelenmeye çalışsa da güvenlik kameraları olayı aydınlattı
Ehliyetsiz sürücü iki araca çarptı, kazayı bir başkası üstelenmeye çalışsa da güvenlik kameraları olayı aydınlattı
Ehliyetsiz sürücü iki araca çarptı, kazayı bir başkası üstelenmeye çalışsa da güvenlik kameraları olayı aydınlattı
Ehliyetsiz sürücü iki araca çarptı, kazayı bir başkası üstelenmeye çalışsa da güvenlik kameraları olayı aydınlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan SAN

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