Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kazakistan konsolosluğuna ait otomobilin devrilme anı
Gelen son dakika haberlerine göre Kaza anına ait MOBESE görüntüsü Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde önceki gün meydana gelen ve Kazakistan Fahri Konsolosu ve iş insanı Halil Uluer ile 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı otoyoldaki MOBESE kamerasına yansıdı.
Kaza anına ait MOBESE görüntüsü Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde önceki gün meydana gelen ve Kazakistan Fahri Konsolosu ve iş insanı Halil Uluer ile 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı otoyoldaki MOBESE kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir anda kontrolden çıkan otomobilin bariyere ve ardından dijital yön tabelası direğine çarpıp ters dönerek sürüklenmesi yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı