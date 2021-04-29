Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kazakistan konsolosluğuna ait otomobilin devrilme anı

Gelen son dakika haberlerine göre Kaza anına ait MOBESE görüntüsü Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde önceki gün meydana gelen ve Kazakistan Fahri Konsolosu ve iş insanı Halil Uluer ile 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı otoyoldaki MOBESE kamerasına yansıdı.