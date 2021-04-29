Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kazakistan konsolosluğuna ait otomobilin devrilme anı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kazakistan konsolosluğuna ait otomobilin devrilme anı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kaza anına ait MOBESE görüntüsü Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde önceki gün meydana gelen ve Kazakistan Fahri Konsolosu ve iş insanı Halil Uluer ile 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı otoyoldaki MOBESE kamerasına yansıdı.

Kaza anına ait MOBESE görüntüsü Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde önceki gün meydana gelen ve Kazakistan Fahri Konsolosu ve iş insanı Halil Uluer ile 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı otoyoldaki MOBESE kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir anda kontrolden çıkan otomobilin bariyere ve ardından dijital yön tabelası direğine çarpıp ters dönerek sürüklenmesi yer alıyor.

Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kazakistan konsolosluğuna ait otomobilin devrilme anı
Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kazakistan konsolosluğuna ait otomobilin devrilme anı
Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kazakistan konsolosluğuna ait otomobilin devrilme anı
Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kazakistan konsolosluğuna ait otomobilin devrilme anı

Kaynak: Anadolu Ajansı

KOCAELİ KONSOLOSLUĞA AİT OTOMOBİL TABELA DİREĞİNE ÇARPTI: 3 ÖLÜ
KOCAELİ KONSOLOSLUĞA AİT OTOMOBİL TABELA DİREĞİNE ÇARPTI: 3 ÖLÜ
Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü
Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü
MUĞLA HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
MUĞLA HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Engin Altay Meral Akşener
Magazin Hülya Avşar Özcan Deniz Meral Kaplan Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Bülent Uygun Ali Tandoğan Abdullah Avcı Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kazakistan konsolosluğuna ait otomobilin devrilme anı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 08:47:13. #1.14#

title