Son dakika haberi! Kuyuya düşen oğlağı kurtarmak isterken öldü
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Son dakika haberi! Kuyuya düşen oğlağı kurtarmak isterken öldü

Son dakika haberi! Kuyuya düşen oğlağı kurtarmak isterken öldü
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: MERSİN'in Tarsus ilçesinde, oğlağı düştüğü kuyudan kurtarmak isteyen Mustafa Çimen (48), hayatını kaybetti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, oğlağı düştüğü kuyudan kurtarmak isteyen Mustafa Çimen (48), hayatını kaybetti. Kuyuda metan gazı olduğu, Çimen'in gazdan zehirlenmiş olabileceği bildirildi.

Olay, ilçeye bağlı Belen Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Beslediği oğlağın bahçedeki su kuyusuna düştüğünü gören Mustafa Çimen, inip kurtarmak istedi. Çimen'den haber alamayan yakınları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya inerek Çimen'i çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Çimen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlak da ölü bulundu.Çimen'in girdiği kuyuda metan gazı tespit edildiği, gazdan zehirlenmiş olabileceği bildirildi. Çimen'in cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için  Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi! Kuyuya düşen oğlağı kurtarmak isterken öldü
Son dakika haberi! Kuyuya düşen oğlağı kurtarmak isterken öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

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