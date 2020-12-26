Son dakika! Kuşadası'nda sahte alkol içen bir kişi hayatını kaybetti
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Son dakika! Kuşadası'nda sahte alkol içen bir kişi hayatını kaybetti

26.12.2020 23:58 | Son Güncelleme: 27.12.2020 00:17

Son dakika haberi: Kuşadası'nda sahte alkol içen bir kişi hayatını kaybetti Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde sahte alkol içen bir kişi hayatını kaybetti.

Kuşadası'nda sahte alkol içen bir kişi hayatını kaybetti

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde sahte alkol içen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Ege Mahallesi Zirve Kent sitesi'nde saat 18.00 siralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Cengiz Güler eşi Ayşe Güler ile birlikte İzmir'den sahte alkol aldı. Çift, öğlen saatlerinde evlerinde içmeye başladı. Bir süre sonra Cengiz Güler fenalaşarak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İki çocuk babası Güler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güler'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası belirlenecek. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika! Kuşadası'nda sahte alkol içen bir kişi hayatını kaybetti
Son dakika! Kuşadası'nda sahte alkol içen bir kişi hayatını kaybetti
Son dakika! Kuşadası'nda sahte alkol içen bir kişi hayatını kaybetti
Son dakika! Kuşadası'nda sahte alkol içen bir kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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