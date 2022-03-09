Son dakika haberi | Kuşadası eski belediye başkanı Kayalı'ya silahlı saldırı (2)
Demirören Haber Ajansı - Eşber Okayer - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre TUTUKLANDIAydın'ın Kuşadası ilçesinde eski belediye başkanı Özer Kayalı'ya (62), öğle yemeği için gittiği restoranda ateş edip bacağından yaraladıktan sonra gözaltına alınan garson Can Başaran (35), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
KUŞADASI, AYDIN (DHA) - TUTUKLANDI
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eski belediye başkanı Özer Kayalı'ya (62), öğle yemeği için gittiği restoranda ateş edip bacağından yaraladıktan sonra gözaltına alınan garson Can Başaran (35), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Güncel