Son dakika haberi | Kurtalan'da "18 Mart Çanakkale Şehitleri" anısına çocuklara yönelik ödüllü yarışma başlatıldı
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Son dakika haberi | Kurtalan'da "18 Mart Çanakkale Şehitleri" anısına çocuklara yönelik ödüllü yarışma başlatıldı

16.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:15
Son dakika haberi | Kurtalan'da

Son dakika gelişmesine göre Kurtalan Kaymakamlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla şehitler anısına ödüllü yarışma düzenledi.

Kurtalan Kaymakamlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla şehitler anısına ödüllü yarışma düzenledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 18 Mart Çanakkale Şehitleri için yarışma başlattığı belirtilerek, "Çizdiğiniz resimleri, yazdığınız kompozisyonları şiir ve şarkı videolarını bizimle paylaşın hep birlikte şehitlerimizi saygıyla analım. En iyi 5 öğrenciye tablet hediyesi var." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımları twitterdan #KurtalandanÇanakkaleŞehitlerine hashtagine bekledikleri dile getirilen açıklamada, yarışmanın yarın saat 17.00'da sona ereceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

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