Son dakika haberi... Kuraklık gölün rengini değiştirdi
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Son dakika haberi... Kuraklık gölün rengini değiştirdi

Son dakika haberi... Kuraklık gölün rengini değiştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Turkuaz rengi ve büyüleyen güzelliğiyle Sivas'ın simgelerinden olan Kızılçan Gölü, kuraklık nedeniyle renk değiştirdi.

Turkuaz rengi ve büyüleyen güzelliğiyle Sivas'ın simgelerinden olan Kızılçan Gölü, kuraklık nedeniyle renk değiştirdi.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Canova köyü sınırları içerisinde bulunan Kızılçan Gölü kuraklık nedeniyle tanınmaz hale geldi. Turkuaz rengi ve güzelliği ile büyüleyen gölde su seviyesi düşünce turkuaz renk sarıya döndü. Azalan su seviyesi zemindeki balçığın yüzeye çıkmasına neden oldu. Yöre sakinleri, volkan gölünün dönem dönem benzer su kayıpları yaşadığını belirterek, "Bu gölün diğer göllerle alttan bağlantısı var. Bazen suyu çekiliyor. Çekilen su baharda geri geliyor. Gölde su hiç bu kadar çekilmemişti" dediler.

(Onur Erden - Mustafa Koçyiğit/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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