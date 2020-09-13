Son dakika haberi | Kum yüklü TIR devrildi, şoför öldü
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Son dakika haberi | Kum yüklü TIR devrildi, şoför öldü

Son dakika gündem haberi: MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kum yüklü TIR'ın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu şoför Ahmet Karataş, yaşamını yitirdi.

Son dakika haberi | Kum yüklü TIR devrildi, şoför öldü
13.09.2020 14:16 | Son Güncelleme: 13.09.2020 14:20

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kum yüklü TIR'ın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu şoför Ahmet Karataş, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Manisa-Turgutlu doğu çevreyolu üzerinde meydana geldi. Manisa Otobüs Terminali'nden Turgutlu yönüne giden Ahmet Karataş yönetimindeki 45 HH 254 plakalı kum yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. TIR dorsesiyle yan yattı. TIR'da sıkışan Ahmet Karataş, yaşamını yitirdi. TIR'daki kumlar ise yola saçıldı. 


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Kaynak: DHA

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