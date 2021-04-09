Son dakika haberi | Kulu'da Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıldönümü kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kulu'da Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıldönümü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Kulu'da Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıldönümü kutlandı

Son dakika haberler... Konya'nın Kulu ilçesinde Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıldönümü düzenlenen programla kutlandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıldönümü düzenlenen programla kutlandı.

Kulu'da Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle Atatürk Anıtı'nda çelek sunma programı düzenlendi. Kulu Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım'ın çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Havanın yağışlı olması nedeniyle program çelenk sunumunun ardından sona erdi. Törene Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kemal Kale, Hakim Ramazan Pektaş, emniyet personeli katıldı. Polis üniforması giyen iki polis çocuğu da programa babalarıyla katıldı. - KONYA

Son dakika haberi | Kulu'da Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıldönümü kutlandı
Son dakika haberi | Kulu'da Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıldönümü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Kulu'da Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıldönümü kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 13:18:07. #1.15#
title