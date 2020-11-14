Son dakika haberi... Kula Müftülüğü, Mevlidi Nebi haftasında çocukları unutmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Kula Müftülüğü, Mevlidi Nebi haftasında çocukları unutmadı

14.11.2020 18:13 | Son Güncelleme: 14.11.2020 18:17
Son dakika haberi... Kula Müftülüğü, Mevlidi Nebi haftasında çocukları unutmadı

Son dakika haber: Mevlidi Nebi haftası etkinlikleri kapsamında Kula Müftülüğü ana okullarını ziyaret ederek çocuklara Peygamberim ve Ben boya kitabı ve balon hediye etti.

Mevlidi Nebi haftası etkinlikleri kapsamında Kula Müftülüğü ana okullarını ziyaret ederek çocuklara Peygamberim ve Ben boya kitabı ve balon hediye etti.

2020 yılı Mevlidi Nebi haftası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Hz.Peygamber ve Çocuk" teması olarak belirlendi. Kula Müftülüğü Mevlidi Nebi Haftası etkinliklerine Ana okulu ziyareti ile son verdi. Ana okulundaki öğrencilere boyama kitabı ile balon hediye eden Kula Müftüsü Kamil Kırkız çocukların önemli olduğunu, geleceğin teminatının çocuklar olduğunu bu yüzden çocuklara önem verdiklerini dile getirdi. Ziyaret esnasında çocuklarla sohbet eden Kırkız, Peygamberimizin (sav) çocukları sevdiğini, onlara öncelik verdiğini, onların fikirlerine önem verip onlara güvendiğini anlatarak çocuklara Covid 19 tedbirlerine uymalarını maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeleri gerektirdiğini dile getirdi. Kula Müftülüğü olarak her zaman çocukları sevdiğini ve değer verdiğini vurgulayan Kırkız ziyaretini tamamladı. - MANİSA

Son dakika haberi... Kula Müftülüğü, Mevlidi Nebi haftasında çocukları unutmadı
Son dakika haberi... Kula Müftülüğü, Mevlidi Nebi haftasında çocukları unutmadı
Son dakika haberi... Kula Müftülüğü, Mevlidi Nebi haftasında çocukları unutmadı
Son dakika haberi... Kula Müftülüğü, Mevlidi Nebi haftasında çocukları unutmadı
Son dakika haberi... Kula Müftülüğü, Mevlidi Nebi haftasında çocukları unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi: 9 yıl önce depremle sarsılan Ercişli öğrenciler, İzmirli çocukları unutmadı
Son dakika haberi: 9 yıl önce depremle sarsılan Ercişli öğrenciler, İzmirli çocukları unutmadı
Son dakika haberi | Bilecik'te çocukları Ata'yı böyle andı
Son dakika haberi | Bilecik'te çocukları Ata'yı böyle andı
Son dakika haberi! Adana polisi lösemili çocukları hasta yataklarında unutmadı
Son dakika haberi! Adana polisi lösemili çocukları hasta yataklarında unutmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar Nikol Paşinyan Abdülhamit Gül Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Tarkan İdil Fırat Yıldız Kenter
Spor Samatta Arda Turan Samet Aybaba Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Şişli Medya İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Kula Müftülüğü, Mevlidi Nebi haftasında çocukları unutmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 18:17:31. #1.15#
title