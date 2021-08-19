Son dakika haberi... Küçük çocuk saniyelerle ölümden döndü
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Son dakika haberi... Küçük çocuk saniyelerle ölümden döndü

Son dakika haberi... Küçük çocuk saniyelerle ölümden döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir inşaata malzeme götüren kamyon, yokuş yukarı çıkarken kasasında bulunan tuğlalar yere döküldü.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir inşaata malzeme götüren kamyon, yokuş yukarı çıkarken kasasında bulunan tuğlalar yere döküldü. O sırada kamyonun yanında bulunan küçük çocuk, tuğlaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Çanakkale'nin Biga ilçesi Hamdibey Mahallesi Gün Caddesi üzerinde korkutan bir olay yaşandı. Bir inşaata malzeme götüren kamyon, yokuş yukarı çıkarken kasasında bulunan 1 palet yuğla yola devrildi. O esnada kamyonun yanında bulunan küçük bir çocuk tuğlaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, küçük çocuğun korkarak olay yerinden uzaklaşma anları saniye saniye kameralara yansıdı. - ÇANAKKALE

Son dakika haberi... Küçük çocuk saniyelerle ölümden döndü
Son dakika haberi... Küçük çocuk saniyelerle ölümden döndü
Son dakika haberi... Küçük çocuk saniyelerle ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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