Son dakika haberi: Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına temas eden kişi öldü
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Son dakika haberi: Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına temas eden kişi öldü

02.10.2020 00:31 | Son Güncelleme: 02.10.2020 00:35
Son dakika haberi: Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına temas eden kişi öldü

Son dakika haberler... AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, kozalak toplamak için çıktığı çam ağacının üzerinden geçen yüksek gerilim hattı tellerine temas eden Yasin Taş (27), akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, kozalak toplamak için çıktığı çam ağacının üzerinden geçen yüksek gerilim hattı tellerine temas eden Yasin Taş (27), akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kadı Kalesi Mahallesi Yuvam Sitesi girişinde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Yalçın Taş, kozalak toplamak için yaklaşık 6 metre uzunluğundaki çam ağacına çıktı. Taş'ın elindeki demir çubuk, ağacın üzerinden geçen yüksek gerilim hattı tellerine temas etti. Akıma kapılan Taş, ağaçta asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Elektriğin kesilmesinin ardından itfaiye ekiplerince ağaçtan indirilen Yasin Taş'ın yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yasin Taş'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne, ardından otopsisi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi: Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına temas eden kişi öldü
Son dakika haberi: Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına temas eden kişi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER

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