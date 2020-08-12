Son dakika haberi! Köye inen ayılar kamerada Son dakika haberine göre SİVAS'ın Hafik ilçesine bağlı Eymir köyüne inen 4 ayı, güvenlik kameralarına yansıdı.

SİVAS'ın Hafik ilçesine bağlı Eymir köyüne inen 4 ayı, güvenlik kameralarına yansıdı. Arı kovanlarına ve meyve ağaçlarına zarar veren ayılar, köyde yaşayanları tedirgin ediyor.

Kent merkezine 28, Hafik ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Eymir köyüne bir süredir ayılar geliyor. 4 ayı havanın kararmasıyla birlikte köye iniyor. Köydeki arı kovanlarına, meyve ağaçlarına ve tarlalardaki mahsullere zarar veren ayılar, köylüleri tedirgin ediyor.Köye inip gezinen ayılar güvenlik kamerasına da yansıdı. Köy sakinlerinden Turgut Burgucu, "Ayılardan muzdaribiz, son zamanlarda çoğaldılar. Bizim görebildiğimiz 8 ayı var ve her gün köye gelmekteler. Özellikle meyve ağaçlarına zarar veriyorlar. Bu sene ayılar yüzünden sıfır meyve ile sezonu kapatacağız. Bizim endişemiz meyve ağaçları değil insanlara zarar vermeleri. Akşam erken saatlerde ayılar görülüyor, karşılaşabilecekleri insanlara zarar vermelerinden endişe ediyoruz. Yetkilerden buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Meyve ve sebze ağaçlarının telafisi var ama insana verebileceği zararın telafisi yok" dedi.

- Hafiksivas

Kaynak: DHA