Köy çocuklarının 'oyuncak' sevinci
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Köy çocuklarının 'oyuncak' sevinci

31.01.2021 08:14 | Son Güncelleme: 31.01.2021 08:21
Köy çocuklarının 'oyuncak' sevinci

DÜNYAYI İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu, Muş'un Varto ilçesine bağlı Yurtseven ve Boyçakın köylerindeki çocuklara kazak, çorap ve mont hediye etti.

DÜNYAYI İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu, Muş'un Varto ilçesine bağlı Yurtseven ve Boyçakın köylerindeki çocuklara kazak, çorap ve mont hediye etti. Platform üyeleri, dağıttıkları oyuncaklarla köydeki çocukların yüzlerini güldürdü.

Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu üyeleri, Malazgirt ilçesine bağlı Yurtseven ve Boyçapkın köylerini ziyaret etti. Köylerde çocuklara, çocuklara, mont, kazak, çorap gibi kışlık giyecek hediye eden platform üyeleri, oyuncak da vererek sürpriz yaptı. Köyde kendilerinin yaptığı oyuncaklarla oynadıklarını belirten çocuklar, hediyeler için teşekkür etti. İlk defa oyuncakları olduğunu söyleyen Yaprak Avşar (11) ile Elif Ay (12), "İlk defa bize oyuncak gönderildi. Birbirinden güzel oyuncaklarla oyunlar oynayacağız" dedi.

Yurtseven Köyü Muhtarı Ferdi Sevim, yapılan yardımlardan ötürü çok mutlu olduklarını belirterek, yardımda bulunan hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. İlçede zorlu geçen kış şartlarında dolayı yolları buzlanan köye yardımları aracı ile ulaştıran Eldin Tutar ise "Yardımseverler tarafından köyümüze yapılan yardımları duydum. Kış şartları nedeniyle yollar biraz anormaldi. Gereken yardım köy çocuklarımıza dağıtıldı. Tüm emeği geçen kişilerden Allah razı olsun" diye konuştu.

Köy çocuklarının 'oyuncak' sevinci
Köy çocuklarının 'oyuncak' sevinci
Köy çocuklarının 'oyuncak' sevinci
Köy çocuklarının 'oyuncak' sevinci
Köy çocuklarının 'oyuncak' sevinci
Köy çocuklarının 'oyuncak' sevinci
Köy çocuklarının 'oyuncak' sevinci
Köy çocuklarının 'oyuncak' sevinci
Köy çocuklarının 'oyuncak' sevinci
Köy çocuklarının 'oyuncak' sevinci

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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