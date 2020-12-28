Koronavirüs salgınını haber yapan Çinli gazeteciye hapis cezası
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Koronavirüs salgınını haber yapan Çinli gazeteciye hapis cezası

28.12.2020 10:12 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:21
Koronavirüs salgınını haber yapan Çinli gazeteciye hapis cezası

Son dakika haberler: Dünyayı etkisi altına alan salgının başladığı Çin'in Wuhan kentindeki koronavirüs salgınını haber yapan Çin'li gazeteci Zhang Zhan dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dünyayı etkisi altına alan salgının başladığı Çin'in Wuhan kentindeki koronavirüs salgınını haber yapan Çin'li gazeteci Zhang Zhan dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dünyayı etkisi altına alan ve ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını ile ilgili ilk haber yapan gazeteci olarak bilinen Zhang Zhan'ın 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı. Zhan, "meseleleri karıştırmaktan ve sorun çıkarmaktan" suçlu bulundu. Aynı zamanda eski avukat olan 37 yaşındaki Zhang Zhan, Mayıs ayında gözaltına alındı ??ve aylardır açlık grevinde olduğu ifade edilirken, Zhan'ın avukatları sağlığının kötüye gittiğini ifade etti. Zhang, gibi 3 gazeteci de Wuhan hakkında haber yaptığı için sorun yaşıyor.

CANLI YAYIN VE ANONSLARI DİKKAT ÇEKTİ

Çin'li gazeteci Zhang, pazartesi sabahı avukatlarıyla birlikte Şangay mahkemesine geldi. İddianameye göre, 2020 Şubat ayında Wuhan'a giden Zhang, Canlı yayınları ve anonsları şubat ayında sosyal medyada geniş bir şekilde paylaşılarak ve kısa sürede Çinli yetkililerin dikkatini çekti. Çin'li gazeteci 14 Mayıs'ta Wuhan'da kayboldu. Bir gün sonra, polis tarafından 640 km uzaktaki Şanghay'da gözaltına alındığı ortaya çıktı. Öte yandan, yabancı medya kuruluşlarıyla röportajları kabul etmek ve Vuhan'daki virüs hakkında "kötü niyetle yayın yapmak" ile suçlanıyor. Dört ila beş yıl hapis cezası talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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