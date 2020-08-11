Son dakika haberi: Korkuteli İlçe Jandarma Yeni Komutanı görevine başladı
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Son dakika haberi: Korkuteli İlçe Jandarma Yeni Komutanı görevine başladı

Son dakika güncel haberi: Korkuteli ilçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Teğmen Vedat Kılınç, görevine başladı.

Son dakika haberi: Korkuteli İlçe Jandarma Yeni Komutanı görevine başladı
11.08.2020 19:24 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:28

Korkuteli ilçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Teğmen Vedat Kılınç, görevine başladı.

Korkuteli ilçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Yıldız'ın Van'ın Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanmasıyla yerine Iğdır Suveren Komanda Tabur Komutanlığından Jandarma Teğmen Vedat Kılınç atandı. Korkuteli ilçe Jandarma Komutanı olarak göreve başlayan Kılınç, "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır" düsturu ile görevini layıkıyla yerine getireceğini söyledi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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