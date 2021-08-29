Son dakika haberleri... Korkunç kazada cenazeler için DNA örneği istendi

Son dakika 3. sayfa haberi... Korkunç kazada cenazeler için DNA örneği istendi İzmir-Aydın Otoyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Fatma Söylemez (47), eşi Hüseyin Söylemez (53), kızı Minel Söylemez ve yakınları Emir Gezici için savcının DNA örneği istediği öğrenildi.

Korkunç kazada cenazeler için DNA örneği istendi

İZMİR - İzmir-Aydın Otoyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Fatma Söylemez (47), eşi Hüseyin Söylemez (53), kızı Minel Söylemez ve yakınları Emir Gezici için savcının DNA örneği istediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah 07.30 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu'nda bulunan 75. Yıl Selattin Tüneli'nde meydana geldi. İzmir istikametinden Aydın'a gitmekte olan Emre Söylemez yönetimindeki 10 CEK 93 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden Murat Aslan idaresindeki 35 AE 2020 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başlarken, otomobilde bulunan 4 kişi yanarak hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekipler sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Emre Söylemez ve kamyon sürücüsü Murat Aslan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen korkunç kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlendi. Kazada itfaiyenin söndürdüğü otomobilde bulunan ve hayatını kaybedenlerin kimliklerinin Hüseyin Söylemez (53), eşi Fatma Söylemez (47), kızları Minel Söylemez ve yakınları Emir Gezici olduğu öğrenildi. Yaralanan Emre Söylemez ile Murat Aslan ise hastaneye kaldırıldı. Söylemez'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatlarını kaybedenler, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. 4 cenazenin sabah saatlerinde otopsilerinin yapıldığı, cesetlerin yanmış olmasından dolayı savcının DNA örneği istediği aktarıldı. Cenazeler ve yakınlarından örnek alındıktan sonra işlemlerin tamamlanacağı ve ailelere teslim edileceği öğrenildi.

Üniversite için yola çıkmışlar

Öte yandan kazanın, ailenin Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde okuyan kızları Minel'i Balıkesir'den Aydın'a götürürken gerçekleştiği iddia edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilin tünele girmeden önce henüz belirlenemeyen nedenle durduğunu, bu sırada arkadan gelen kamyonun otomobile çarpıp tünel girişine kadar sürüklediğini ve otomobilin alev aldığını tespit etti. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sinan Yeniçeri