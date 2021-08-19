Son dakika haberi | Konya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Edinilen son dakika haberine göre Konya'nın Kulu ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu.
Konya'nın Kulu ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu.
Atatürk Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Sultan Acar'dan (72) bir süredir haber alamayan yakınları polisi aradı.
İhbar üzerine eve gelen ve çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, Acar'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Yalnız yaşadığı öğrenilen Acar'ın cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu