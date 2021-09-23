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Son dakika haberi | Konya'da, kokoreççi dükkanında yangın

Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Konya'da, kokoreççi dükkanında yangın

Son dakika haberler... KONYA'nın Meram ilçesinde, kokoreççi dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

KONYA'nın Meram ilçesinde, kokoreççi dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Atatürk Caddesi'ndeki kokoreççi dükkanında, saat 06.30 sıralarında, kapalıyken yangın başladı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü. İş yerinde hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Son dakika haberi | Konya'da, kokoreççi dükkanında yangın

Son dakika haberi | Konya'da, kokoreççi dükkanında yangın

Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Son Dakika Haberleri
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